Vahvad fotod: Pariisil on nüüd maailma armsaim «kaitsevägi»

Kaisukarusid on märgatud metroojaamades, juuksurisalongides, välikohvikutes, apteekides ja isegi autodes. Hellitavalt kutsutakse neid «kaisukarude armeeks», vahendab Lonely Planet.

Piirkonna elanikel õnnestus lõpuks välja selgitada, et vallatu vembuga sai hakkama kohalik raamatukaupmees nimega Philippe, kelle eesmärgiks on piirkonna inimeste kokkutoomine.

Muljetavaldavad kaisukarud on tervelt 1,3 meetrit pikad. Nad on lühikese ajaga väga populaarseks saanud ja nende looja pälvis kiidusõnu isegi Pariisi linnapealt Anne Hidalgolt. Kaisukarude seikluste kajastamiseks on loodud Facebooki lehekülg Les nounours des gobelins.