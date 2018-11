Trolli keelel jääb aeg seisma

Olen täiesti tavaline Eesti inimene, kes üritab võimalikult hästi kasvatada oma kahte last, rabeleb tööd teha ning ootab paremaid päevi. Aasta tagasi tutvusin oma hingesugulase Rainoga ning ühtäkki avastasime, et meil on ilus ühine unistus Norra reisi näol. Eneselegi ootamatult lahkusime ühel kenal päeval kodust, matkatarbed auto pakiruumis ja veidi sääste pangakontol. Ülejäänu usaldasime saatuse hooleks.