Lennureisija palus vett, aga sai selle asemel topsitäie jääd

Reisija Gene Goh kirjutas Facebooki, et kui tema lend Singapurist Osakasse hilines, siis ta palus lennusaatjalt ühte topsi veega. Kõlab nagu lihtne palve, kuid lennusaatja ütles mehele, et vett on võimalik saada vaid tasu eest.

Goh oli šokeeritud, et peab nii elementaarse asja ees maksma ning keeldus. Goh sõnas, et talle oleks sobinud ka kannuvesi. Kuna Goh vee eest ei maksnud, siis serveeris lennusaatja talle topsi jääga ning palus tal oodata, kuni see sulab. Tõsi, jää ju on külmunud vesi.

Arvestades, et dehüdratsioon on lennul probleemiks, siis on tasuta vee saamine ju tegelikult õigustatud. Tänasel päeval küsivad lennufirmad tasu paljude asjade eest, mis varem olid tasuta. Nendeks asjadeks on näiteks käsipagas, kõrvaklapid, tekk ning padi pikamaalendudel.