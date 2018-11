Haara kinni harukordsest võimalusest: tasuta talvepuhkus koos jääkarude, muskusveiste, morskade ja põhjapõtradega

Gröönimaal, linnas nimega Ittoqqortoormiit, elab ainult 450 inimest. Järgmine lähim kogukond on 800 km kaugusel. See asub Põhja-Jäämere ääres, kus on külluses jäämägesid. Täpselt see on koht, kuhu Hotels.com tahab sind talvepuhkust veetma saata.

Külalistemajas on seitse tuba, igas toas on mugav voodi. Lisaks on külalistemajas ka ühiskasutatavad ruumid, kus teiste seiklejatega aega veeta. Kindlasti on see majutusasutus väga tore, aga peamiselt lähevad inimesed sinna ikka väljas toimuva pärast.

Külastajad saavad sõita näiteks kelgukoertega mööda jäist maastikku, aga tasub meeles pidada, et seal elavad ka jääkarud, muskusveised, põhjapõdrad ja morsad.

Pärast pikka päeva looduses seiklemist, saavad külalised lõõgastuda ja nautida kohalikku einet. See reis on nimelt väga hea mõte ka neile, kes naudivad head liha või kala, sest õigupoolest ongi kalastamine ja jahipidamine seal piirkonnas ainsad võimalused söögi hankimiseks.

Ekskursiooni lõpetuseks saavad külalised astuda õhtul õue ja nautida virmaliste imelist vaatemängu, kirjutab Travelandleisure.

Kuigi Hotels.com maksab toa eest hostelis, tuleb külalistel sinna kohale pääseda iseseisvalt. Selleks on vaja sõita vähemalt kahe lennukiga, helikopteri- ja ATV-ga. Kõik see on osa põnevast seiklusest, seega paki oma talvemantel, broneeri lend ja mine kohale.