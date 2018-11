Esimese eestlasena üliohtliku kõrgmäe tippu tõusnud Andras Kaasik sai vääriliselt pärjatud

Aasta matkaja Andras Kaasiku saavutuse teeb erakordseks see, et K2 on lisaks oma kõrgusele ka väga äkiline ja laviiniohtlik mägi. K2 tippu on jõudnud kümneid kordi vähem inimesi kui teiste kaheksatuhandeliste mägede otsa. Selle mäe vallutamiseks peab olema tugev nii füüsiliselt kui ka psühholoogiliselt.