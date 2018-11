Detsembris algavad kõnelused Kiievi-Tallinna rongiliini pikendamiseks

Eesti Raudtee pressiesindaja sõnul on nad detsembri alguses saamas kokku Ukraina Raudtee esindajatega, et tutvuda antud projekti tasuvanalüüsi ning tuleviku plaanidega. Pärast kohtumist tehakse vastavad otsused ning sammud. «Eeldusel, et rongiliin on edukas ning reisijate huvi on piisav, kulgeks rongiliin läbi Valga.»