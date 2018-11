AirBalticu piloodiakadeemia käivitab kevadise sisseastumisvooru

Martin Gauss, airBalticu juhatuse esimees: «Puutudes kokku kõrgelt motiveeritud noorte õpilastega meie piloodiakadeemia kahest esimesest õppevoorust, meenutan ka ise oma piloodiõpinguid. Olen selles üsna kindel, et need noored inimesed saavad juba lähitulevikus airBalticu meeskonna kandvaks osaks.»

Pauls Cālītis, airBalticu juhatuse aseesimees lennuoperatsioonide alal: «Koos Diamond Aircraft lennusimulaatoriga, mis on tänaseks integreeritud lennufirma pilootide õppeprogrammi, on meie käsutuses väga tugev baas motiveerimaks noori piloote tulema just airBalticusse. Tänaseks on see ainuke programm, mis pakub kõrgekvaliteedilist piloodiharidust ning millele järgneb garanteeritud töökoha saamine airBaltcu piloodina. Oleme uhked, et saame sellist võimalust pakkuda kõigile Eesti, Läti ja Leedu noortele.»