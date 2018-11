Deltaplaani piloodi andestamatu apsakas: reisija unustati õhusõiduki külge kinnitada

Gurksy pidi elu eest kinni hoidma kaks minutit ja 14 sekundit. Mehe sõnul oli see väga raske, aga ta pidas vastu, et rääkida oma lugu.

Juhtumist on olemas ka videomaterjal, kust on näha, et mees üritab vasaku käega hoida kinni metallpulgast ja parema käega instruktori seljast, samal ajal kui nad lendavad üle puude ja põldude. Mõneks hirmuäratavaks hetkeks kaotas Chris isegi kindla haarde metallpulga ümbert.