Üleskutse kaasmaalastele: aitame vapra Eesti naise unistuste polaarrännakule Fjällräven Polar 2019!

«Kui teised soovivad minna puhkuseks palmi alla, siis mina olen nõuks võtnud teha enda varvastest pilt hoopis polaarjoone taga, kus paugub 20kraadine pakane! Tahan ise õppida ja seda teistegagi jagada, millist varustust seal ellujäämiseks vaja on, mis on muud külmaga seotud ohud ning kas kümnetunnise koerarakendis sõidu puhul on paratamatu, et sõrmed-varbad kukuvad lõpuks otsast ära,» räägib Maiu.

Fjällräven Polarile pääsemine pole eestlaste jaoks sugugi lihtne. Kõigepealt tuleb rinda pista meist märksa suuremate naabritega: Soome, Rootsi, Läti ja Leeduga. Väljavalituks osutub siit vaid üks kandidaat, seetõttu polegi eestlased just sageli Fjällräven Polarile sattunud. Vaid kaks korda varem on see õnnestunud – 2014. aastal osutus valituks Katrina Sokk ning 2016. aastal Hans Markus Antson.

Ent just praegu, mil käib rahvahääletus järgmise matkagrupi koostamiseks, tundub Eesti esindaja pääsemine kuulsale karmile polaarmatkale taas käegakatsutav. Eesti lipp on üldises hääletustabelis hetkel lausa esikuuikus.

Maiu peamiseks konkurendiks on Rootsi lipu alt kandideeriv mongol, kellega vahe on peaaegu olematu. Kuna aga Rootsis ja Mongoolias on palju rohkem inimesi, siis vajab ta enda sõnul kõigi eestlaste tuge ja häält.