Kas jalgpalli MM suutis muuta maailma arvamust meie idanaabrist?

See legendaarne vene külalislahkus… Just see on see mulje venelastest, millega MM-i väisanud tagasi kodumaale pöördusid. Mitte Putin, rassism või homofoobia. Kui mingid suuremad intsidendid toimusidki, oskasid korraldajad need hästi ära peita, nagu raudse eesriide kool seda on õpetanud.