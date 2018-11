Mis on see üks koht, kus meisterkokk Gordon Ramsay keeldub söömast?

Ramsay, kes on tuntud oma otsekoheste väljaütlemiste poolest, tuli välja avaldusega, et ta ei sööks mitte kunagi lennukipardal. Varasemalt on ta lennufirmade heaks töötanud tervelt kümme aastat ja teab seega, kust lennukitoit tuleb, kuhu läheb ja kui kaua selle lennukipardale jõudmine aega võttis, vahendab Delish.

Ramsayl võib selles osas täiesti õigus olla, et lennukipardal ei maitse toit just kõige paremini. Uuringud on näidanud, et lennu ajal töötavad meie maitsepungad tavapärasest natuke erinevalt, mistõttu ka kõige värskem toit võib veidi imelikult maitseda.