Ruhnu lennuliiklus löögi all: agressiivse juhiga veisekari on jätkuvalt jooksus

Läinud nädalal turvakaalutlustel kaheks päevaks katkestatud lennud Ruhnule toimivad täna tõrgeteta, kuna lennuväljale tikkunud veised on suudetud osaliselt kinni püüda ja kaugemale toimetada. Ruhnu vallavolikogu esimees Heiki Kukk ütles, et 15 looma on käes, aga suurem kari oma agressiivse juhiga on hetkel siiski veel lahti. Lennuvälja nad aga ei ohustavat.

Kukk lausus, et lennujaam peaks turvalisuse eest ennekõike ise vastutama. «Ta ei saa seda panna talumehe ja valla õlgadele. Kuid on tehtud turvaanalüüs ja just selline, et võimalikult vähe raha välja käia. Aga toetumine ainult talumehe aiale on minu meelest vale,» rääkis ta. Kukk lisas, et lennuvälja ühes ääres on aed olemas. Miks ei võiks siis loomade tõkestamiseks seda terves ulatuses teha?

Volikogu esimees nentis, et viie aasta eest saarele toodud mägiveisekari on oma otstarvet, rannahooldust, iseenesest hästi täitnud. «Mereääre on nad väga ilusaks teinud,» lausus ta. Paraku on probleemiks saanud veiste järele valvamine. Lennuväli pole ainus koht, kus ula peale pääsenud loomad on pahandust teinud. Veiserünnakute alla on varemalt sattunud ka elanike majapidamised.