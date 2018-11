Musta reede eri: mis saab siis, kui sooduspakkumisega ostetud reis osutub lubatust kallimaks?

Näiteks kui oled reisikorraldajaga sõlminud pakettreisilepingu, ent hiljem tõstab reisikorraldaja enne reisi toimumist objektiivsetel põhjustel ja seadusest tulenevatel eeldustel reisi hinda kaheksa või enam protsenti, siis on sul õigus lepingust taganeda ja nõuda kõigi selle reisi eest reisikorraldajale tasutud maksete tagastamist.

Lepingust on õigus taganeda ka siis, kui reisija ei nõustu reisikorraldaja poolt pakettreisilepingus tehtavate muude oluliste muudatustega reisikorraldaja poolt määratud tähtaja jooksul. Kui reisija on muudatustega nõus ning muudatustest tulenevalt väheneb reisi hind või kvaliteet, on reisijal õigus nõuda pakettreisi hinna alandamist.