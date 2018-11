Vaata järele, kus asub muinasjutuline Roosa linn

Kunagiste meistrite ilumeel ja oskused on seal loonud paiga, mis kuulub Lähis-Ida, aga võib-olla ka laiemalt maailma kõige huvitavamate ja kaunimate hulka. Õigustatult kuulub see imeline ala juba 1985. aastast UNESCO maailmapärandi nimistusse. Ühtlasi on tegemist ka Jordaania kõige tähtsama turismisihtpunktiga. Petra asub Jordaania lõunaosas Ma'ani kubernerkonna territooriumil, ümbritsetuna kaljudest ja kõrbest. Lähim suurem linn Petrale on linnulennul umbes 20 km kaugusele kagusse jääv Ma'an (üle 50 tuhande elanikku). Merepinnast asub Petra enam kui 800 m kõrgusel.