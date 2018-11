Peipsimaa ja Vooremaa lähevad põhjanaabritele jõulumeeleolu viima

Sel nädalavahetusel 35. korda toimuv Mardilaat muudab Helsingis Läänesadama lähedal asuva kultuurikeskuse Kaapelitehdas taas eesti käsitöö, toidu, kirjanduse ja muusika oaasiks. Tuglase Seltsi korraldatavast Mardilaadast on saanud paljudele aeg, mil algab jõuluootus, ja koht, kust hangitakse jõulukingid, kohtutakse sõpradega ja nauditakse head kultuuriprogrammi. Laat on populaarne nii soomlaste kui soome-eestlaste seas ja sinna tullakse terve perega kogu päevaks.

Tartu valla vallavanem Jarno Laur: «Olen äärmiselt rõõmus selle üle, et Peipsimaa ja Vooremaa koostööd teevad ning meie piirkond Helsingis messil nii suurejooneliselt läbi kultuuri, käsitöö, kohaliku toidu ja puhkusevõimaluste tutvustamise esindatud on.»

Mardilaada peakorraldaja on Tuglase Selts. Mardilaada külastus on projekti «Peipsimaa ja Vooremaa väiketootjate võrgustike ühised arendus- ja turundustegevused» üks osa. Projekti tegevusi toetab LEADER programm. Projekti eestvedajateks on Peipsimaa Turismi juhataja Kadi Ploom ja Jõgeva vallavalitsuse ettevõtlus- ja arendusspetsialist Reelika Kivimurd.