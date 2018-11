Eesti neiu Viinis: olen õnnelik, et tõsisem maailma mõtestamine algas tõelises rahvaste sulatuspotis

Nad ei olnud mingi snoobipere, kuigi nii võib see paista, vaid väga soojad ja elurõõmsad inimesed, kes alati minu arvamuste ning tegemiste vastu huvi tundsid. Nagu mainitud sai, olid nemad minu esimesed teejuhid Austria tänavatel, poliitmaastikul ja linnas aset leidvatel sündmustel. Juhtisid nad küll pigem vaimselt – enamasti oli mõlemal liiga kiire, et mind kuskile viia. Mulle see üksinda ringiuitamine sobis, tavaline Viini 16-aastane on seevastu veel üsna vanemate tiiva all, veedab nendega koos suure osa ajast ja kuulab kõike, mida talle öeldakse.

Radikaalid ja tukkuvad politseinikud

Ühel jaanuarikuu päeval lugesin WhatsApist austerlaste sõnumeid: «Reedel me küll välja minna ei saa, kõik kohad on radikaale täis, issi käskis tervest esimesest piirkonnast eemale hoida» või siis «Ei tea, kas metrooga sõita saab? Vanemad ütlesid, et see on ohtlik, mille muuga need radikaalidki sõidavad.»

Paanika põhjuseks oli iga-aastane Akademikerball – Austria Vabaduspartei poolt organiseeritud ning paremäärmuslaste, «Austria on austerlastele» mõtteviisi pooldajate ürituseks peetav peoõhtu. Ka üks tuntud eesti poliitik on seal osalemisega endale avalikkuse tähelepanu tõmmanud. Need kardetud «radikaalid» polnud aga mitte ballil osalejad, vaid hoopis ürituse vastu protestijad, keda igal aastal hulgaliselt koguneb.

Suur oli mu pettumus, kui ükski kohalikest sõpradest sel ajal linna minna ei soovinud. Võtsin siis ise vaevaks natuke internetis ringi nuhkida ja kohad-kellaajad välja otsida. Kui protesti toimumispaigas metroost maa peale minna tahtsin, seisis väljapääsu ees märulipolitseinikest müür ning inimesi lasti ainult jaama sisse. Lõpuks maa alt välja pääsenud, nägin ainult valgete kiivritega korrakaitsjate gruppe, kümnekaupa rivis seisvaid politseibusse ja igast küljest suletud Karlsplatzi. Jaamas sees oli ainsaks iseäralikuks nähtuseks paar punkarit, kes olid tähelepanu saamiseks natuke mürtsu teinud. Neid talutasid mundris härrad, kes olid seda nägu, nagu kujutaksid need kaks ohtu kogu Viini turvalisusele. Silmasin veel üht naispolitseinikku, kelle käe otsas kõlkus XL-suuruses McDonaldsi paberkott − tõenäoliselt oli tal terve bussitäis igavlevaid kolleege toita.

Ainsad, keda tänavatel märgata võis, olid bussis istuvad korravalvurid, kellest mõni oli keskendunud telefonimängule, teine magamisele, kolmas niisama enda ette põrnitsemisele. Kui metroo valjuhääldi teatas, et täna õhtul on Stephansplatzi jaam turvakaalutlustel suletud, astusin maha üks peatuse varem ja ei läinud kaua, kuni leidsin lõpuks, mida olin otsinud. Suur inimmass liikus kolonnis, oli näha plakateid ja kuulda skandeerimist: «Nazis raus! Nazis, Nazis, Nazis raus, raus, raus!» Meeleavaldajaid ja uudishimulikku rahvast eraldas aga politseinikest müür, mida nii eest kui tagant hoolsalt valvati. Kui märkamatult pool sammukest ülejäänud massist ettepoole astusin, et üle kiivrimere midagi näha, paluti mul juba järgmisel sekundil viisakalt, kuid kindlasõnaliselt tagasi astuda.