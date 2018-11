Kaks minutit enne kokkulepitud aega heliseb telefon ja malbe naisehääl ütleb: «Teie auto on kohal.» Hetk hiljem saabub telefoni sõnumirakendusse WhatsApp ka auto pilt, et kallid kliendid liiga kaua otsima ei peaks. Sel päeval, kui läheme väljasõidule Teriberkasse, on sompus ja ähvardab sadama hakata. Siiani on juulikuises Murmanskis olnud tavatult kuum, umbes 30 soojakraadi.