Käesoleva aasta parimas reisisihtkohas võid nüüd majaomanikuks saada sentigi kulutamata

Põhjuseid, miks need majad endale uut omanikku pole leidnud, on mitu. Eelkõige on selles süüdi looduskatastroofid ja rahvastiku vananemine, kuid oma osa mängib ka ebausk: kui majas on keegi surnud ebaloomulikul moel, võib kinnisvara müümine väga keeruliseks ülesandeks osutuda. Üldiselt on mahajäetud majad pigem maapiirkondade probleemiks, kuid neid leidub ka linnade lähedal.