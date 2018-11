Mõistatuslikult kaunis galerii: saarele tekkisid üleöö mitmed saladuslikud haldjamajakesed

Haldjamajad on tillukesed, kuid imeliste detailidega. Umbes 30sentimeetrised hooned on nii tõetruud, et võibki uskuma jääda – kes muud kui haljad saavad nende omanikud olla!

Kuigi alguses oli teadmata, kes olid majade taga, on nüüd selgunud, et tegemist on rootslastest kunstnike projektiga, kes kasutavad nime Anonymouse MMX.

«Me ehitasime neli maja... millest inimesed teavad,» ütles kunstnik Yasha Mousekewitz CNNile, lisades et nende lootus on tuua tavainimese maailma natuke Astrid Lindgrenist inspireeritud maagiat.

Mani saare folkloor on haldjalugudest rikas ning on üsna sarnane Rootsi samasugustele legendidele. Näiteks on kombeks haldjatele tere öelda, kui ületatakse sild nimega Fairy Bridge. See toob head õnne.