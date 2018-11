Lennusaatjad hakkasid sotsmeedias lennufirmat arvustanud reisijat lennu ajal kättemaksuks kiusama

Instagrami lehele, kus tal on pea 20 000 jälgijat, kirjutas mees järgmist: «Väga ebasõbralik meeskond (kuhu Malaisia imeline külalislahkus kadus?), katkine meelelahutuskeskus (palusin lennusaatjatel see korda teha, aga nad ignoreerisid seda), mis jättis mind 13 tunniks ilma meelelahutuseta, toit serveeriti kleepuva kandiku peal ja tõenäoliselt sain kõige halvema istme selles lennukis.»

Kui kaptenit tema postitusest teavitati, siis mindi mehelt küsima, et miks ta hädaldab ja teeb selliseid postitusi. Pärast seda hakati teda ignoreerima ning ei pakutud isegi vett. Talle öeldi isegi seda, et kui ta filmimist jätkab, siis jääb ta toidust ilma.

Cahill võttis lennu ajal ühendust ka klienditeenindusega ja sai vastuseks, et seda Instagrami postitust on nähtud ning kapteniga on ühendust võetud, kes teeb tööd selle nimel, et see lend jätkuks tema jaoks meeldivamalt. Cahilli sõnul ignoreeriti teda kõigest hoolimata edasi ning ta tundis ennast väga ebamugavalt.