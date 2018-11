Rõve asi, mida inimesed sinu teadmata hotellitoa veekeetjaga teevad

Üks mees uuris Twitteris, kui paljud inimesed seda on proovinud. Tema ise olevat sellisest asjast kuulnud oma sõbralt. Teistes Twitteri kasutajates tekitas see vastikust, vahendab Huffington Post.

Kui keegi selles kahtles, siis doktor Heather Hendrickson kinnitab, et oma aluspesu keetmine veekeetjas on halb idee. Ta selgitas, et keetmine tapab küll enamik baktereid, aga see ei tapa kõiki mikroorganisme.