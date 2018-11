Harukordne tragöödia: astelrai tappis mehe

42-aastane mees hukkus kümme aastat pärast seda, kui kuulus krokodillikütt Steve Irwin samal moel suri. Mees ujus laupäeval Hobarti kandis, Lauderdale’i ranna lähistel, kui sai kõhupiirkonda torkehaava. Politsei sõnul on tõenäoline, et haava põhjustas astelrai.

«Vigastus on sarnane astelrai vigastusele, kuid enne konkreetsete faktide jagamist peame me asja veel uurima,» ütles Tasmaania politsei vanemkonstaabel Brett Bowering väljaandele Sunday Tasmanian. «See oli väga traumeeriv intsident, mille tunnistajaks olla.»

Kohalike sõnul ujus mees rannas sageli. Astelraid elutsevad troopilistes vetes, need on lamedad, teemantikujulised kalad, kes inimesi väga harva ründavad. Ometi on nende sabade otstes asuvad okkad kaetud mürgiga, mida nad kasutavad enesekaitsel. Enamasti vigastavad inimesed end neile madalas vees peale astudes.