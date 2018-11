Uuring paljastas soodsalt reisimise saladuse

Hiljuti avaldatud lendude uuring annab eestlastele näpunäiteid selle kohta, millal hakata otsima lende oma lemmiksihtkohtadesse, milline on neisse lendamiseks parim aeg ning millistel nädalapäevadel on odavaim ja kalleim lennata.

Analüüs näitab, et eestlased, kes loodavad puhkusereisidelt säästa, võivad kokku hoida keskmiselt kuni 24%, kui teevad broneeringu 31 päeva enne väljalendu Euroopa sihtkohtadesse, ja keskmiselt 19%, kui teevad broneeringu 55 päeva enne väljalendu ülemaailmsetesse sihtkohtadesse. Kui reisijad broneerivad oma lende 31 päeva ette, on keskmine edasi-tagasi lennu hind odavaimal päeval 185 €. Selle rusikareegli kohaselt võib säästa keskmiselt 24%.

Reisijatel, kes kavandavad reisi Euroopa-välistesse sihtkohtadesse, tasub broneering teha veel varem. Odavaimaid hindu leidub 55 päeva enne reisi: edasi-tagasi lennupiletite hinnaks on keskmiselt 486 €, mis on 19% vähem võrreldes kalleima ajaga − 20 päeva enne väljumist (600 €).

Broneeringu tegemine õigel ajal ei ole ainus kokkuhoiuviis lendude broneerimisel, abi võib olla ka õige reisimispäeva valimisest. Näiteks on lennud Eestist Euroopa sihtkohtadesse odavaimad neljapäeviti, makstes keskmiselt 16% vähem (173 €) kui need, mis väljuvad kalleimal päeval − esmaspäeval (205 €).

Kui sõita kaugetesse sihtkohtadesse, saavad eestlased säästa keskmiselt kuni 8% − seda siis, kui reisitakse teisipäeval, mil piletihinnad on keskmiselt 534 €, mitte nädalavahetusel (laupäeval), mil piletihinnad ülemaailmsetesse lemmiksihtkohtadesse on keskmiselt 582 €.

Eestlased ei pea ärkama vara ega minema öisele lennukile, vaid võivad vajaduse korral lahkuda isegi nädala sees pärast tööd, sest pärastlõunased ja õhtused väljalennud on odavaimad. Euroopa sihtkohtadesse reisimine õhtutundidel võib kaasa tuua 16% odavama hinna, kui võrrelda väljalennuga keskpäeval (kl 12.00−14.00), mil edasi-tagasi lendude maksumus on keskmiselt 216 €.

Lendude puhul kaugematesse sihtkohtadesse peaksid eestlased valmis olema vastupidiseks stsenaariumiks, mil pärastlõunased lennupiletid on odavaimad (521 €), samas kui kõige kallimad on hommikused väljalennud (575 €), st hinnaerinevus on 9%.