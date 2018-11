Euroopas asub riik, millest sa ilmselt kuulnudki pole

Užupise vabariik sai alguse aprillinaljast. Tänaseks on sellest aprillinaljast kujunenud üks väiksemaid vabariike maailmas, millel on oma põhiseadus, valitsus ja raha, vahendab BBC Travel.

Užupis paikneb kõigest ruutkilomeetrisel alal ning iseseisvus kuulutati seal välja 1. aprillil 1997. aastal. Kuigi ükski välisriik Užupist ametlikult ei tunnusta, on sellest mikroriigist kujunenud Vilniuse au ja uhkus. Veel hiljuti oli väikeriigil ka umbes kümneliikmeline sõjavägi, kuid üldise rahuarmastava hoiaku tõttu saadeti see laiali.

Užupise välisminister ja üks riigi rajajaid Tomas Čepaitis sõnas, et riik on üles ehitatud Aristotelese filosoofiale, mille kohaselt ei tohiks ühelgi heal riigil olla üle viie tuhande kodaniku, sest rohkem nägusid ei suuda ükski inimene meeles pidada. Kõik tunnevad kõiki, nii et petmine ja manipuleerimine ei tule kõne alla.