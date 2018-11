Lummav galerii: Eesti hobifotograaf inspireerib kodumaad avastama

Niisama klõpsida on Marjele alati meeldinud, kuid nii-öelda päris fotograafiani jõudis ta siis, kui hakkas otsima tegevust, mis hoiaks tuju helge ja pea selge. Kuna ta on suurema osa elust maal elanud, ei tule ka loodusearmastuse juuri kaugelt otsida. Eesti looduse juures paelub Marjet kõik − pisimutukatest pilvedeni − ja see väljendub ka tema piltidel.