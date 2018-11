Odavlennufirmade allakäik: mida tähendab see reisijate jaoks?

Odavlennufirmade seas on viimasel ajal palju ümberkorraldusi tehtud. Islandi rahvuslik lennufirma Icelandair teatas sel kuul, et ostab ära odavlennufirma WOW Airi. Primera Air juba lõpetas tegevuse. Endiselt on võimalik ka see, et British Airways võtab üle Norwegian Airi ning Alitaliale heidavad silma easyJet ja Delta Air Lines, vahendab Million Mile Secrets.