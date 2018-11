Käes on festivalide aeg: vaata järele, millised põnevad sündmused sel nädalavahetusel toimuvad

Pärnu Kitarripäevad Kus : Pärnu maakond, Pärnu linn Mis : Pärnu kitarripäevade eesmärgiks on elavdada kitarrimängu Pärnu linnas ja maakonnas, pakkudes esinemisvõimalust erinevate oskustega kitarristidele. Soovime koondada erinevaid kitarriste, luues seeläbi uusi algatusi ja koostöövõimalusi. Sõltumata vanusest ja kitarrimängu oskusest on Pärnu kitarripäevadele oodatud erinevate muusikaliste eelistustega kitarristid (hobikitarristid, klassikalised kitarrimängijad, rütmimuusika kitarristid, laulvad kitarristid, basskitarristid, kitarriansamblid). Millal : 17.11–18.11.2018

PÖFFi noorte- ja lastefilmide festival Just Film

Kus: Tallinn

Mis: See on Tallinna Pimedate Ööde Filmifestivali laste- ja noortefilmide alafestival, mis toimub igal aastal novembris sarnaselt PÖFFi põhiprogrammiga ja koosneb võistlus- ning eriprogrammidest. Näitamisele tulevad filmid, mida ka kõige suurem filmisõber igapäevaselt naljalt näha ei saa. Mõni neist ajab nutma, mõni naerma, mõni muudab elu. Midagi suupärast leiab igas vanuses kinokülaline. Festivalil linastub igal aastal umbes 50 filmi ning oma publikuarvu juures on Just Filmist tänaseks saanud Eesti üks suuremaid laste- ja noorteüritusi.

Millal: 16.11–02.12.2018