Läti 100 suur ülevaade: head Läti asjad

AIRBALTIC

Loomulikult oleme me kõik rahvusliku lennufirma tulihingelised toetajad. Olgu see parajasti Eesti Õhk või Nordica, lendame sellega igal võimalusel.

Ent lätlaste airBaltic pakub lihtsalt palju rohkem võimalusi. Kuidagi on nii välja kujunenud, et ka odavamalt. Seetõttu juhtubki, et tööreisid teeme patriootlikult Nordicaga, kuid erareisid kokkuhoidlikult airBalticuga. Naersime alguses nende inetuid vormirõivaid ja pisikesi lennukeid, kuid nüüd peame tunnistama: airBaltic on aken maailma.

See tähendab tegelikult ju ainult jäätist, kuid midagi laulvat ja võluvat on läti keeles ning meile meeldib see sõna. Samas on läti keel ka niivõrd võõra kõlaga ning me kuuleme seda liiga harva, et ükski väljend, erinevalt soome keelest, laiadesse massidesse jõuaks. Välja arvatud sõna, millega märgitakse jäätist.

Rääkides aga Läti jäätisest, siis need kogemused on erinevad. 80ndatel Eesti-Läti piirialadel suureks kasvanud inimesed mäletavad veel võrratut Läti vahvlijäätist. Tänapäeval on valdav osa Eesti jäätistest Läti omadest paremad, välja arvatud lätlaste Ekselence jäätisesari. See on korralik, täiskasvanutele tehtud maiustus, mida lihtsalt peab Lätis sööma.

IKEA

Lätlased tegid seda jälle! Jälle on neil midagi sellist, mida meil pole – IKEA mööblipood. Oh jumal, kuidas seda Eestisse oodati, oh taevas, kuidas Soome IKEAs sai unistamas käidud! Ja nüüd said lätlased selle endale.