Brasiiliast leiad tõeliselt erakordsed ujumislaguunid

See rahvuspark, mis on asutatud 1981. aastal ja käesoleval ajal hõlmab ca 1550 ruutkilomeetrit, on loodud piirkonna ökosüsteemi kaitseks. Tegemist on madala ja suhteliselt lameda alaga, mis on kaetud suurte liivadüünidega. Aeg-ajalt on osa liivadüünide alast üleujutatud – siis tekivad düünide vahele omapärased veega täidetud laguunid.