LÄTI 100: nädalavahetuseks lõunanaabrite juurde kummitustele külla

Karosta vangla on tunnistatud üheks üllatavaimaks ja ebaharilikuimaks hotelliks maailmas. Uudistada saab vangikonge, kartsa ja näitusi, mis jutustavad nii Teisest maailmasõjast, Nõukogude perioodist kui taasiseseisvumisajast.

Närvikõdi otsijatel on võimalik end vangi rolli asetada ning üks öö ehtsas vangikongis mööda saata. Enne vangi minekut soovitame vanglapuhvetis nautida rammusat lõunasööki, mida serveerivad just kui nõukaajast välja karanud puhvetitädid.

Kuna tegemist on igati sünge kohaga, siis otseloomulikult! Vanglas on täheldatud erinevaid seletamatuid nähtusi – kõmisevad sammud, lambipirnid, mis keeravad end ise lahti, suletud kongide avanemine ja viirastuslike kujude ilmumine koridorides.

Karosta vanglas on käinud kummitusi püüdmas isegi kaasaegselt varustatud tondipüüdjate ühing, kes jõudis lõpuks järeldusele, et Karosta vangla on üks enim kummituste poolt asustatud paiku maailmas.