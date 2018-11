Eesti arstitudeng Jaapanis: teed juues ja suppi süües on luristamine kohustuslik

Et inimesed võtavad mind nii, nagu ma olen, ja et mina oma heade ja puudulike külgedega, ilma suurte saavutuste või mingi tähtsa positsioonita olen ikkagi oodatud ja oluline. Et mind kuulatakse ja märgatakse. Et kui ma ei mahu mingisse kindlasse kasti ja ei tee kõike nii nagu teised, siis ma ei ole imelik, vaid huvitav.

Paljud on mulle öelnud, et ju see oli seetõttu, et ma olin välismaalane, aga ma ju nägin, kuidas nad kohtlesid teineteist – ülima austuse ja hoolivusega. See on norm, mille järgi nad elavad. Mitte ükski materiaalne asi siin maailmas ei saa olla tähtsam kui inimesed me ümber, nii ühiskonnas üldiselt kui ka tervishoius. Yuki ema ütles tihti: «Isegi ahvid kukuvad puu otsast.» Keegi pole täiuslik. Ehk siis miks mitte võttagi elu ja inimesi nii, nagu nad parasjagu on.

Enne Jaapanisse minekut mõtlesin ma peaaegu alati, et mida ma saan, kui ma nüüd selle või tolle kellegi heaks ära teen. Võib-olla alati polegi vaja midagi vastu saada. Võib-olla pelgalt teadmine, et just mina olen see, kes sel konkreetsel hetkel saab miskit teha, ning et minu panus kergendab kellegi koormat, ongi see ihaldatud vastuteene. Aitamine ja hea tegemine on samuti norm, mille järgi jaapanlased elavad. Mitte et inimesed end ribadeks rebivad ja kõike tegema nõustuvad, pigem mõtlen siinkohal just sellised pisikesi žeste ja tähele panemist.

Sageli istusin pärast praktikat haigla kohvikus ja ootasin, millal mu ema Eestis üles ärkaks, et saaksin talle oma päevast muljeid jagada. Kohviku teenindajad said minu suurteks sõpradeks. Lisaks sõbrunesin ka kolme meespatsiendiga, kes vahepeal minuga samal ajal kohvitamas käisid. Istusime kõik ühes lauas ja Google-tõlgi abiga saime vesteldudki.

Üks meestest liikus ratastooliga. Iga kord, kui ta tuli, jooksid vähemalt kaks teenindajat teda abistama – üks liigutas toole, et ta oma kreslaga ära mahuks, teine kärutas ta kohale ja kolmas tõi kohvi. Topsil oli alati kirjas よくなる (hääldus: joku naru) ehk «Saa ruttu terveks!». Selline käitumine ei olnud kellegi jaoks midagi eriskummalist ja minu üllatumist pandi sageli imeks. Märkamine ei võtnud kelleltki tükki küljest ja teenindajad ei oodanud kunagi midagi vastu.

Kui Eestisse tagasi tulin, sain väikestviisi kultuurišoki – et mis mõttes mind vaadatakse altkulmu, kui Rimi kassapidajale kena päeva soovin, või Eesti haiglasse praktikale pean minema 3 tundi pärast lennuki maandumist Tallinna Lennujaamas. Siiski olen õnnelik, et tagasi olen – omade seas, veidi targema ning avatumana. Et saab kartulit süüa ja eesti keelt rääkida. Et ei pea muretsema kerakalade pärast. Et maa ei värise ja tuul ei puhu mütsi peast. Ja oh kui suur õnn on see, et mu elus on nii palju inimesi, kellele head aega ütlemine on nii pagana raske.