Briti kvaliteetajaleht The Telegraph: Balti riikidesse on lihtne armuda

Taasiseseisvumiseni jõuti alles 1991. aastal. 27 aastat hiljem on kõigist Balti riikidest saanud tunnustatud puhkusesihtkohad ning igal riigil on ka mõni ainulaadne üllatus varuks, kirjutab väärikas Briti meediaväljaanne The Telegraph, mis keskendub oma ülevaates eelkõige pealinnade tutvustamisele.