Londonis saab broneerida hotellituba, mis on parkimiskohast poole väiksem

Tarbijate liit Which? asub Londonis asuvat hotelli avastama ja avaldab pilte, milline näeb välja see tunnelit meenutav tuba. Voodi on peaaegu seinast seinani ja vannitoas saad käsi pesta samal ajal potil istudes.

Toas on olemas küll väike aken, aga see avaneb trepikotta, seega palju värsket õhku sealt loota pole. Isegi veekeetja on toas olemas, teed saab keeta otse voodist.

Hotelli veebilehel on kirjas, et väikse üheinimesetoa suurus on viis ruutmeetrit. Kui hotelli uurimas käidi, siis selgus, et magamistoa suurus on ainult kolm ruutmeetrit ja ülejäänud pinna võtab enda alla vannituba.

Keskmise parkimiskoha suurus Suurbritannias on 11,5 ruutmeetrit, seega on antud hotellituba parkimiskohast rohkem kui poole väiksem. Samuti on see väiksem kui soovitatav vanglakongi miinimumsuurus Suurbritannias (seitse ruutmeetrit), vahendab Daily Mail.

Üksik tuba Corbigoe hotellis maksab madalhooajal 30 naela, aga kõrghooajal lausa 55 naela. Booking.com lehel on hotelli hinnanguks 5.1, kuid TripAdvisori lehel on 63 protsenti külastajatest andnud hotellile hinnangu «kohutav.»

Iirimaalt pärit Derek H on hotelli kohta kirjutanud järgnevalt: «Ilma mingigi kahtluseta, kõige hullem hotell, kus ma olen oma elus ööbinud. Oleks nagu ajas tagasi läinud, aga mitte retro moel.»

Veel teistegi külastajate kommentaare:

«Mürarikas, ebaviisakas teenindus ja küsivad kaks naela, kui tahad oma kotid päevaks tuppa jätta.»

«Üks rätik kahepeale, augud ukse sees, vannitoa uks liiga väike keskmise inimese jaoks, dušiotsik õlgadest madalamal. See list läheks veel edasi.»

«See hotell on üks kohutav nali, räpane ja haiseb. Tuba oli väike, seinas olid augud ning valgustid olid puudu.»