Mis juhtub, kui reisija sureb lennu ajal?

Kuidas käituvad lennusaatjad, kui on oht alla kukkuda, lennukis on järsk rõhulangus või mõni muu hirmus tsenaarium. Reisijate närvide rahustamiseks on mõned lennuvaldkonna töötajad avaldanud, mis juhendid neile ette näevad.

Jetstari piloot rääkis Daily Mailile, millisesse traagilisse situatsiooni tema sattus. Brett, kes on kommertslendude piloodina töötanud kümme aastat, avaldas, et on kogenud pardal surma.

Kui selline tsenaarium pardal tõeks saab, siis lennusaatjad peavad hoolitsema, et ülejäänud reisijad tunneksid ennast pardal endiselt võimalikult mugavalt.

Nad peavad selle piirkonna sulgema ja vajadusel pakkuma tuge pereliikmetele või teistele hukkunu lähedastele, keda see olukord eriliselt mõjutab.

Piloot selgitas: «lennusaatjaid on koolitatud olema sellises olukorras nii taktitundelised kui vähegi võimalik. Nad hoolitsevad selle eest, et surnud reisija ei oleks teistele reisijatele otseselt nähtaval.»

Brett ei ole ainukene reisiekspert, kes on viimastel kuudel avaldanud, mis toimub lennukis hädaolukordade korral.

Eelnevalt on avaldanud piloot Patrick Smith, mis juhtub, kui lennuki mootor lakkab töötamast. Kõlab ehk üllatavalt, aga lennukid on võimelised funktsioneerima ka rikkis mootoriga. Nad on disainitud sellises olukorras liuglema, mis annab meeskonnale aja sind ohutusse kohta juhtida. Kui mõlemad mootorid lõpetavad töö, mis on küll väga ebatõenäoline olukord, siis suudab lennuk veel edasi liikuda ligikaudu 100 kilomeetrit.