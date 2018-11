Mis häirib reisijaid lendamise puhul kõige rohkem?

Genfare viisi hiljuti läbi uuringu selgitamaks välja, millised asjaolud on lendamise ning sõidujagamisteenuse ja ühistranspordi kasutamise juures kõige tüütumad. Küsitluses ütles oma sõna sekka 2000 ameeriklast, kes kasutavad lennutransporti vähemalt kaks korda aastas, vahendab TravelPulse.

Uuriti ka teisi lennutranspordiga seonduvaid tahke ning selgitati välja mitu huvitavat asjaolu. Näiteks selgus, et keskmiselt kulub kolm tundi, enne kui lennureis muutub reisija jaoks ebamugavaks. Lisaks tõi 33% vastanutest välja, et lendamine on hea võimalus uute tutvuste sõlmimiseks. Intiimseid hetki oli lennukis nautinud aga vaid 12% küsitletutest.