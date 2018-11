Kõige ihaldusväärsemad, aga samal ajal kõige ohtlikumad reisisihtkohad

Õigupoolest, nende seas on väga populaarsed sihtkohad, näiteks nagu Tai, Jaapan, Vietnam ja Itaalia. Suurbritannia tarbijate ühistu Which? on võrrelnud riike erinevate näitajate põhjal, nii kuritegevuse reitingu, terrorismi tõenäosuse, looduskatastroofide kui ka võimalike terviseprobleemide riski järgi.

Uuringust selgus, et mõned riigid Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas (näiteks Maroko ja Jordaania) on tegelikult turvalisemad kui mõned paigad Euroopas ja Ameerikas. Mis puutub kuritegevuse näitajatesse, siis Lõuna-Aafrika toodi välja kui kõige ebaturvalisem riik, järgnesid Türgi, Tai, India ja Mehhiko. Sellegi poolest on kõik need sihtkohad lääne inimeste seas populaarsed.

Kõige turvalisemaks riigiks globaalse rahuindeksi järgi nimetati juba üheteistkümnendat aastat järjest Island. Islandil on olnud 36 mõrva 2000.aastast saadik. Riigis elab ligikaudu 338 tuhat inimest, seega on mõrvade reiting seal 0.3 (100 000 inimese kohta aastas). Sama reiting Suurbritannias on 1.2 ja Ameerika Ühendriikides 5.35, vahendab news.com.au.

Araabia Ühendemiraadid ja Singapur tulid turvalise poolest teisele ja kolmandale kohale. Mis puutub looduskatastroofide riski, siis Kariibi mere saar Barbados nimetati kõige turvalisemaks, järgnesid Island ja Araabia Ühendemiraadid. Looduskatastroofide poolest on kõige ohtlikum koht külastamiseks Jaapan, järgnevad Vietnam ja Kreeka.

Kümme kõige suurema kuritegevuse riskiga sihtkohta:

Lõuna-Aafrika Türgi Tai India Mehhiko Ameerika Ühendriigid Itaalia Prantsusmaa Vietnam Kreeka

Kümme kõige suurema looduskatastroofi riskiga sihtkohta: