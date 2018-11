Britid segaduses: kuidas mõjutab Brexit edaspidi reisimist?

On avaldatud, et peaaegu kaks kolmandikku (65%) brittidest ei tea, kuidas Brexit neid isiklikus plaanis mõjutab. Samuti on suur hulk britte (62%) hädas, sest ei suuda jälgida kõiki värskeid uudiseid, mis seoses Brexitiga peale tulevad. Veel teine pea kaks kolmandikku (62%) inimestest ei tea, kust leida usaldusväärset nõu. Selle tagajärjel pöördub 32% inimestest nõu saamiseks oma sõprade ja perekonna poole.