Kummutame lendamisega seotud müüdid: lennu ajal saavad lennuki uksi avada vaid Hollywoodi kangelased

Õnnetusjuhtumi korral on niimoodi lihtsam evakueeruda, samuti vähendab see vigastuste ohtu.

Milline on kõik turvalisem iste lennukis?

Pardameeskond annab endast parima, et surnukeha teistest reisjatest võimalikult kaugele toimetada. Samuti pakuvad meeskonnaliikmed surnu pereliikmetele nõu ja tuge.

Kas me peaksime muretsema turbulentsi pärast?

Ei. Turbulentsi tekitab see, kui erinevate omadustega õhumassid kokku põrkuvad, aga see ei ole iseenesest midagi ohtlikku. Ka pilootidele ei meeldi turbulents ja võimalusel üritame me seda vältida.