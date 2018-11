Läti juubeliks pidurüüsse ehitud lennuk värviti just Tallinnas

«Olime väga tänulikud, et AirBaltic valis meid nii erilise projekti koostööpartneriks. Tegu oli esimese seda tüüpi lennuki ümbervärvimisega maailmas väljaspool tehast, mis näitab lennufirma usaldust meisse. See on väga suur kingitus kogu läti rahvale ning usume, et igale lõunanaabrile valmistab see lennuk suurt uhkustunnet,» kommenteeris Magnetic MRO AS operatsioonide juht Jan Kotka.