Millised on maailma kõige turvalisemad sihtkohad?

Maailma kõige turvalisemaks riigiks on Island, mis paistab silma oma väga madala kuritegevuse taseme poolest: 2000. aastast saati on seal tapetud vaid 36 inimest. Sama madal on kuritegevuse indeks ka Araabia Ühendemiraatides. Neile järgnevad Singapur ja Hispaania, vahendab Travel Pulse.

Lisaks reastas Which? Travel riigid ka loodusõnnetuste ohust lähudes. Selle järgi on kõige ohutumaks riigiks Barbados. Ka selles edetabelis troonivad kõrgetel kohtadel Island ja Araabia Ühendemiraadid, vastavalt 2. ja 3. kohal. Kõige ohtlikuma riigina on välja toodud Jaapan (20. kohal), kus on pidevalt kõrge maavärina oht.