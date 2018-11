Kas teadsid? Just see on eestlaste lemmiktuletorn

Veeteede Ameti peadirektori Rene Arikase sõnul alustati just lemmiktuletorni otsinguid, sest need on aegumatud ohutu veeliikluse ja kultuuripärandi sümbolid, mis on inimesi paelunud erinevatel põhjustel aastasadu.

«Veeteede Ameti peamiseks eesmärgiks on luua tingimused ohutuks veeliikluseks ning panustada merenduse arengusse,» ütles Arikas. Amet haldab üle Eesti ca 1200 navigatsioonimärki, millest 41 on tuletornid ning ohutu veeliikluse mõttes on kõik märgid väga olulised.

«Samas on tuletornid ajalooliselt mänginud randlaste elus väga tähtsat rolli ning tänapäeval on tuletornid ka olulised merekultuuri sümbolid ja kultuuripärandi hoidjad,» selgitas Arikas. «Seetõttu on ka meil olnud väga põnev jälgida konkursi kulgu, et milline tuletorn hääletatakse Eesti lemmikuks. Kõpu on väga vana ja väärikas tuletorn, mille nimel on ka päris palju rekordeid. Fakt, et Kõpu sai endale ligi veerandi kõikidest häältest, näitab, kui korda see tuletorn ka rahvale läheb.»

Arikase sõnul on Kõpu kõige külastatavam tuletorn Eestis. «Kuigi kõiki numbreid pole veel kokku löödud, saab siiski hinnata, et keskmiselt väisab Kõpu tuletorni aastas umbes 20 000 inimest,» kirjeldas ta.

2019. aastal 488. sünnipäeva tähistav Kõpu tuletorn on Eesti vanim ning maailmas vanuselt suisa kolmas katkematult töötav tuletorn. Koostöös kohalike kogukondadega on amet saanud huvilistele külastamiseks avada 10 tuletorni ning nendest esimesena avati 2002. aastal just Kõpu.

Teised külastajatele avatud tuletornid on: Tahkuna, Ristna, Kihnu, Ruhnu, Vormsi, Pakri, Suurupi ülemine ja alumine ning Sõrve tuletorn. 2019. aasta kevadel on plaanis avada veel Naissaare ja Osmussaare tuletorn.

Veeteede Amet kuulutas Eesti lemmiktuletorni konkursi välja 1. novembril ning rahvahääletus oli avatud kuni 12. novembrini. Kokku anti lemmiktuletorni konkursil üle 3200 hääle. Esimese koha sai ülekaalukalt Hiiumaal asuv Kõpu tuletorn, auväärsele teisele kohale tuli Saaremaal asuv Sõrve tuletorn ning kolmandale kohale järgmisel aastal oma 300. aastapäeva tähistav Keri tuletorn.

Vanim töötav tuletorn

Eesti vanim töötav tuletorn on Hiiumaal asuv Kõpu tuletorn, mis valmis aastal 1531. Tol ajal, kui Kõpu ehitati, polnud tuletornidel tuleruume ning siis tehti torni otsa suur lõke, mis merele paistis.