Piloot sai kolmeks aastaks lennukeelu, sest tegi midagi täiesti lubamatut

Kapten Arving Kathpalia, kes on ühtlasi ka Indiale kuuluva lennufirma Air India lennuoperatsioonide juht, pidi pühapäeval lendama Delhist Londonissee, aga alkoholitestis põrumise tõttu seda ei juhtunud.

Kathpalia oma süüd ei tunnista ja väidab, et oli kaine. Sellegi poolest katkestati mehe õigused lennukit juhtida järgmiseks kolmeks aastaks.

Captain Kathpalia ütleb, et ta on lennufirma Air India ettevõttesisese sõja ohver. Mehel on plaanis testi tulemused vaidlustada, vahendab BBC News.