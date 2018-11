Valmis lennuk, milles on Ameerika kommertslennukites seninägematu asi

Igas Airbus A220-100 lennukis on kolm tualetti – üks lennuki esiosas ja kaks tagaosas. Lennufirma on kinnitanud, et ühes tagumistest tualettidest on olemas ka aken, mis Ameerika kommertslennukite puhul on täiesti uus nähtus.

Lisaks erakordse vaatega tualetile on lennukis veel mitmeid teisigi uuendusi, et reisijad saaksid luksusliku kogemuse osaliseks. Näiteks on kõikide istmete seljatugede küljes ekraanid, uue generatsiooni wifi ühendus ja igal reisijal on isiklik pistikupesa.

Turistiklassi reisijad võivad õnnelikud olla, sest ka istmed on tavapärase kitsa kerega reisilennuki omadest laiemad, nimelt 47 sentimeetri laiused. Istmete kohal olevad hoiukapid on natukene mahukamad ja isegi aknad veidi suuremad.

Lennukis on 109 istet, millest 12 on esimese klassi kabiinis ja 15 on määratud Delta premiumklassi istmeteks. Esimese klassi istmetel on eriti suur ekraan eesoleva istme küljes ja Delta premiumklassi istmetel on suurem jalaruum võrreldes põhikabiini istmetega.