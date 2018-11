Suri mees, kes sai puhkuse ajal kassi käest pureda

PHE sõnul ei ole marutaud Inglismaal levinud, kuid viimastel aastatel on olnud juhtumeid just välismaal loomadega kokkupuutel. Viimati registreeriti Suurbritannias marutaudi juhtum aastal 2012, kui britt käis Aasias ja sai koera käest hammustada.

PHE immuniseerimisosakonna juhataja dr Mary Ramsay ütles, et vahejuhtum on oluline meeldetuletus, et reisides tuleb alati olla ettevaatlik, eriti kui reisida riikides, kus marutaud on levinud. «Kui sa saad looma käest pureda, kriimustada või ta lakub sind, tuleb haav pesta rohke vee ja seebiga ning koheselt pöörduda arsti poole,» ütles Ramsay.