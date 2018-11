Selle tervisehädaga pääsed nüüd enne teisi lennukisse

«Alates 12.detsembrist on pähkliallergiaga reisijatel võimalus pääseda lennukisse eelisjärjekorras, et puhastada enne lennureisi algust oma iste võimalikust pähklipurust,» ütles American Airlinesi esindaja.

«Olenemata asjaolust, et me ei serveeri lennuki pardal pähkleid, ei saa me garanteerida, et reisijad nendega kokku ei puutu. Me soovitame tungivalt allergikutel võtta lennureisile vajalikud ravimid kaasa.»