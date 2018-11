Tähelepanu rändurid: Austraalia muutis teile mõeldud viisa tingimusi

Kuna eestlastel on võimalik taotleda töise puhkuse viisat (417), siis annab Trip.ee ülevaate, millised on muudatused, mis antud viisa omanikke puudutavad.

Muudatused on järgmised:

3. Nendel, kes töötavad teisel aastal kuus kuud erinimekirja kuuluvatel töökohtadel määratud piirkondades, on võimalik jätkata tööd ka kolmandal aastal. Selline kord on alates 1.juulist 2019, eripiirkondade loetelu on võimalik lugeda lähiajal.