Euroopa lennujaamad hakkavad kasutama valedetektoreid

Lennujaamad Ungaris, Lätis ja Kreekas hakkavad katsetama uut valedetektori tehnoloogiat, mis peaks vähendama illegaalsete immigrantide sisenemist riiki ja ennetama kuritegevust ning terrorismi.

Kõigil kolmel riigil on piir Euroopa Liitu mitte kuuluvate rahvustega ja kõik need riigid saavad Euroopa Liidu rahastamisel kasutamiseks tipptehnika.

Esmalt peavad lennureisijad kasutama veebipõhist rakendust, et laadida üles pilt oma passist, viisast ja tõend rahalistest vahenditest. Seejärel peavad nad läbi veebikaamera vastama arvuti animeeritud piirivalvuri küsimustele. Sellise piirivalvuri nimetus on iBorderCtrl.

Reisijatelt küsitakse nende nime, vanust ja sünnikuupäeva, samuti võidakse küsida reisi eesmärki või erinevaid küsimusi pagasi sisu kohta. Näited küsimustest: «Mis on sinu kohvris?» või «Kui sa avad oma pagasi ja näitad mulle selle sisu, kas see kinnitab, et sinu antud vastused olid tõesed?»

Esitatud küsimused lähtuvad reisija soost, etnilisest päritolust ja keelest. Intervjueeritavad, kellel tuvastatakse kõrgendatud risk, läbivad veel detailsema kontrolli.

Kui on kahtlus, et reisija valetab, siis kogutakse tema biomeetriline teave nagu sõrmejäljed, käeveeni infrapuna termogramm ja näotuvastus. See kalkuleerib reisija võimaliku ohu uuesti. Seejärel võtab järje üle inimesest piirivalvur ja teeb otsuse.

Loodetakse, et Ungaris, Kreekas ja Lätis katsetatav tehnoloogia tõestab, et intelligentne kaasaskantav piirikontroll aitab piirivalvuritel tuvastada reisijaid, kes on seotud kuritegevusega.

Katsed algavad laborites testimistega, et viia piirivalvurid paremini süsteemiga kurssi. Seejärel hakatakse seadmeid testima juba reaalsetes olukordades.