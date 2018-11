Lendamine pühade ajal: kuidas saada parima hinnaga pilet

Jõulude ajal lendamine on kallis, kõige kõrgemad on hinnad tavaliselt reedesel päeval enne jõule, sellel aastal langeb reede 21.detsembrile. Samal ajal kui mõned inimesed kasutavad pühade aega selleks, et lennata kaua oodatud puhkusele, siis teised lendavad koju, et veeta aega oma perekonnaga.