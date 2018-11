Video: lennuk tundub õhku «kinni» olevat jäänud

Videos, mis on tehtud ühe Venemaa autojuhi poolt, liigub auto edasi, samas kui lennuk tundub õhus olevat statsionaarses olekus. Tavaliselt on lennuk maapinna lähedal kas tõusmas või maandumas.

Videomaterjal on saadad Vnukova lennujaama lähedal Moskvas ja sellel on juba Youtubes kümneid tuhandeid vaatamisi.

Veidra vaatepildi seletamiseks on inimesed pakkunud mitmeid teooriaid. Mõni pakkus, et piloot pani õhus olles naljaviluks käsipiduri peale.

Pakuti ka loogilisemat põhjust veidrale olukorrale - kõige tõenäoliselt oli see optiline illusioon, mida tekitas auto ja ilm. Vaatajad pakkusid, et enne maandumist võis lennuk sõita väga aeglase kiirusega. Kui tugev tuul puhub vastu, siis võib paista, et lennuk on «kinni» jäänud, eriti kui taevas on selge. Illusiooni võimendasid ka mitmed vastassuunas sõitvad autod.