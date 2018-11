Eesti arstitudeng Jaapanis: sellist austust patsientide vastu polnud ma Eestis iial kogenud

Igal hommikul käisime kogu tiimiga patsiente üle vaatamas - et kuidas neil läheb ja kas ravi oleks vaja muuta. Kui patsiendiga oli räägitud ning tema küsimustele vastatud - võtku aega see nii palju, kui võtab -, siis kogu tiim kummardas talle. Kui patsient tiimi tänas, siis kogu meeskond kummardas uuesti, seejärel kummardavad nad üksteisele, kummardavad jälle patsiendile, siis õdedele, siis taaskord teineteisele ja kummardavad ka palatist välja tagurdades.

Algul tundus see kentsakas, aga hetkel mõtlen hoopis teistmoodi. Arstid on Jaapani ühiskonnas väga austatud, arsti arvamus on patsiendi jaoks püha. Ja ka teistpidi - arstid peavad lugu patsientidest, nende vajadustest ning tunnetest. Asi, mida Eestis mõlemat pidi kipub minu hinnangul natuke nappima.

Too kurikuulus motsunabe koosneb lehma või veise soolikatest, kapsast, sibulast, küüslaugust, enamasti on seal ka sojakaste või miso. Yuki poiss-sõber Kazu ütles vähemalt kaks korda, et kui ma soolikaid süüa ei soovi, siis nemad jumala eest ei pane pahaks. Kazu sõber Moricy vaatas ka mind mureliku pilguga ja lisas, et tavaliselt turistidele motsunabe ei meeldi. Ma olin nii ära hirmutatud, et kõhus hakkas keerama juba enne, kui toit lauale toodi.